Parte de bando responsável por furtos a veículos em supermercados é preso em Suzano

Dois homens, 18 e 23 anos, foram presos e uma adolescente, de 15 anos, apreendida sob suspeita de integrar um grupo responsável por furtar veículos no estacionamento de supermercados de Suzano e no Alto Tietê. O trio foi capturado nessa quarta-feira, 27, na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). De acordo com policiais do 3°Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, um quarto bandido fugiu.

A ação contra o grupo aconteceu próximo ao Viaduto Ryu Mizuno. Segundo a polícia, a princípio, dois indivíduos foram vistos próximo a um VW Gol. Ambos tentaram deixar o local de forma rápida, o que despertou as suspeitas dos policiais.

Um dos indivíduos fugiu sentido o bairro Maria de Maggi. Já o outro tentou entrar em um Fiat Uno e foi abordado. Na ocasião da abordagem, os policiais encontraram mais um homem e uma adolescente.

De acordo com a PM, o grupo logo confessou ter furtado o VW Gol. Disse também que vem agindo na região há um determinado tempo, priorizando, principalmente, o furto em estacionamentos de supermercados da cidade e região. Para se ter ideia, o carro encontrado foi furtado pelo bando no estacionamento de um supermercado da Vila Amorim.

Uma chave falsa e três celulares foram apreendidos. Os policiais recuperaram ainda a quantia de R$ 45,90, que estava dentro do VW Gol. O Fiat Uno utilizado pelo bando também foi apreendido, em razão de estar sem nenhum tipo de numeração.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como furto qualificado, adulteração de sinais identificadores de veículo, corrupção de menores e ato infracional.