Parte de quadrilha de adolescentes suspeita de roubar carro é apreendida no Miguel Badra

Três adolescentes, com idades de 14 a 15 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) após participarem de um assalto, no bairro Boa Vista, em Suzano. Os suspeitos foram detidos nesta terça-feira à noite (16). Outros três indivíduos ainda permanecem foragidos.

Parte da quadrilha participou do roubo a um GM Meriva, na Rua Sebastião Pereira Vidal, no Boa Vista. Mãe e filha foram obrigadas a sair do veículo. O crime foi noticiado à PM. Buscas foram realizadas na região. O carro foi encontrado depois de alguns minutos, no Sesc.

No boletim, a polícia disse que viu quatro pessoas saírem da Meriva. Outros dois estavam ao lado. Quando perceberam a aproximação, os suspeitos fugiram a pé. A perseguição à quadrilha durou pouco tempo. Isto porque três foram capturados, no Miguel Badra. A PM tenta identificar outros três suspeitos, que conseguiram fugir.

Na ocasião da abordagem, os policiais encontraram um porta moedas e R$ 113,95. Os três adolescente foram levados à delegacia. Na unidade policial, os jovens negaram ter cometido o crime. Mas, as vítimas reconheceram-os como autores do crime.

Ainda de acordo com a PM, o adolescente, de 14 anos, foi reconhecido como o responsável por apontar a arma para abordar mãe e filha. Quanto aos itens levados pelo bando, os objetos listados são: bolsa, sapato - que uma das vítimas calçava -, documentos pessoais, R$ 263, além de roupas evangélicas avaliadas em R$ 2 mil.