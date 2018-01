Parte de quadrilha que usava site de compra e venda para roubos é presa em Ferraz

Integrantes de uma quadrilha de assaltantes que usava site de compra e venda para marcar encontros e praticar roubos foi presa pela Polícia Militar (PM) em Ferraz de Vasconcelos. O saldo da ação foi de uma arma apreendida; cinco celulares recuperados; R$ 213; U$ 5; e uma televisão 42".

A Polícia Civil investigava esta “modalidade” de roubo desde novembro do ano passado. Na ocasião, um assaltante foi morto na Rua Catharina Corazin, no Conjunto Residencial Itajuíbe.

A ação mais recente contra a quadrilha ocorreu nesta quarta-feira (24). A polícia prendeu os suspeitos - uma estudante, de 19 anos, e um adolescente, de 17 anos-, na Avenida Hermegildo Barreto. As detenções foram decorrentes a uma denúncia feita por um ferramenteiro, de 23 anos. Este rapaz foi vítima da ação dos criminosos, inclusive viu o mesmo anúncio no site de compra e venda. E, por isto, viu a necessidade de buscar ajuda da PM.

Para conseguir prendê-los, os PMs orientaram-o a fazer uma nova negociação com a intermediária pela publicação no site. A polícia fez cerco na região do encontro, assim capturando os suspeitos. Nada de ilícito foi encontrado. Mas, a dupla confessou a responsabilidade quanto a este tipo de crime. E explicaram que cada integrante da quadrilha tinha uma função, além de que depois dos crimes a quantia em dinheiro arrecadada era dividida em partes iguais.

Aos policiais, os suspeitos também falaram que todo objeto roubado era levado para uma residência situada numa comunidade, que fica na mesma avenida. A PM encontrou o imóvel e localizou o revólver, munições, além dos itens resultantes de assaltos. Além disso, o documento pessoal de um possível terceiro integrante da quadrilha foi encontrado.

Proximidade

A avenida em que a dupla foi detida fica há 700 metros de onde houve confronto no ano passado.Na época, investigadores descobriram o modo em que o bando agia. Um policial chegou a se disfarçar, mas acabou sendo descoberto. A troca de tiros terminou com a morte de um suspeito. Mesmo preservando o local e aguardando o resgate, os policiais continuaram sendo alvo de tiros.