Polícia

Passageira de Ferraz sofre importunação sexual no trem; suspeito é detido

CPTM lamentou o caso. Equipe de segurança deteve o suspeito ao desembarcar na Estação Tatuapé da CPTM

05 março 2026 - 20h12Por de Ferraz
Suspeito foi agredido por outros passageiros. Ele foi detido na Estação TatuapéSuspeito foi agredido por outros passageiros. Ele foi detido na Estação Tatuapé - (Foto: Reprodução SP Sobre Trilhos)

Um homem foi preso por importunar sexualmente uma passageira dentro de um trem da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na manhã desta quarta-feira (4).

O episódio aconteceu por volta das 8h30, quando o trem se aproximava da Estação Itaquera. O suspeito foi detido na Estação Tatuapé.

De acordo com o relato da vítima, moradora de Ferraz de Vasconcelos, quando o trem se aproximava de Itaquera, ela começou a sentir “algo duro e rígido” encostando em suas costas.

Ela imaginou que se tratava de algum objeto ou do contato involuntário, algo comum em trens cheios.

No entanto, foi identificado que se tratava de uma importunação sexual. Vídeos mostram outros passageiros do trem agredindo o suspeito.

De acordo com a vítima, ele foi imobilizado até que o trem chegasse à Estação Tatuapé, onde a equipe de segurança foi acionada e o homem foi preso.

CPTM

Em contato com o DS, a CPTM lamentou que tenha acontecido um caso de importunação sexual dentro do trem, além de afirmar que a vítima recebeu acolhimento no “Espaço Acolher”.

“A CPTM lamenta que uma passageira tenha sido vítima de importunação sexual na manhã desta quarta-feira (4/3), por volta das 8h30, no interior de um trem na Linha 11-Coral. A equipe de segurança deteve o suspeito ao desembarcar na Estação Tatuapé. A vítima recebeu apoio e acolhimento no Espaço Acolher e o caso foi encaminhado à 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)”, disse a CPTM, em nota.

A companhia reforçou, ainda, as ações realizadas contra o crime de importunação sexual. “A CPTM realiza ações e campanhas de conscientização aos passageiros e treinamentos para os colaboradores”.

Além disso, de acordo com a CPTM, os trens e estações possuem câmeras de monitoramento, podendo auxiliar na identificação do autor.

Desde março de 2020, a companhia conta com o “Espaço Acolher” em 26 estações de suas quatro linhas.

“O espaço oferece atendimento humanizado e com privacidade a mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos trens e estações da empresa”, finalizou a CPTM.

