Passageira sofre assédio sexual em trem em Ferraz

Uma passageira sofreu assédio sexual dentro de um vagão de trem, em Ferraz de Vasconcelos, na tarde desta quinta-feira (12). De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), por volta das 13 horas, após o episódio, ela desembarcou na Estação Poá e informou à segurança que tinha vítima de um “abusador”. O homem, não identificado, havia desembarcado na Estação de Ferraz e, por isso, não foi localizado. A passageira foi encaminhada para a Delegacia da Mulher de Suzano para registrar o Boletim de Ocorrência e as imagens do circuito interno do trem estão sendo analisadas.

A CPTM ressalta que o abuso sexual é um crime que deve ser combatido dentro e fora do transporte público. A Companhia informou que tem intensificado suas campanhas de cidadania e conscientização e as ações de combate ao crime. Esse conjunto de ações tem estimulado mulheres que passam por este constrangimento a registrarem denúncia e BO em delegacias de polícia. As campanhas nas redes sociais e por meio de mensagens sonoras nos trens e estações incentivam os usuários a denunciarem qualquer irregularidade.