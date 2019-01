Pastor é preso em Suzano por suspeita de participar da morte de ex-nora

Um pastor, de 52 anos, foi preso nesta quarta-feira (23) por envolvimento na morte de Mirele Peixoto Souza Teodoro, 22 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 15 deste mês, em uma área de mata, na Estrada do Taboão, em Mogi das Cruzes. A investigação deve continuar para capturar o segundo criminoso na morte violenta. A Justiça expediu mandado de prisão temporária (30 dias) contra o suspeito.

Policiais prenderam o suspeito no Jardim Marcia, em Suzano. A participação do pastor no crime foi comprovada, depois que câmeras de segurança flagraram-o com a vítima. Outras imagens também teriam filmado dois veículos, sendo que, ambos passaram duas vezes no local onde o corpo foi desovado.

Agora, a polícia tenta ententer qual foi o motivo para o assassinato. O DS apurou que a vítima é ex-nora do suspeito. A polícia descartou, em um primeiro momento, a participação do ex-companheiro de Mirele na morte violenta.

O delegado Jair Barbosa Ortiz, responsável pela Seccional de Mogi das Cruzes, deve conceder entrevista coletiva para dar mais detalhes sobre o andamento da investigação.

Entenda o caso

O corpo de uma mulher foi encontrado nesta terça-feira (15), em uma região de mata, na Estrada do Taboão, em Mogi das Cruzes. A vítima tinha uma lesão na cabeça, o que pode indicar ter sido causada por um disparo de arma de fogo.