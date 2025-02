Pátio de Ferraz de Vasconcelos pega fogo e Polícia investiga possível crime

O Pátio Municipal de Ferraz de Vasconcelos, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (13). A Polícia Civil investigará um possível crime.

De acordo com a Prefeitura, há suspeitas de incêndio criminoso, já que câmeras de monitoramento flagraram um homem pulando o muro do pátio com um recipiente na mão. O espaço conta com vigia, cães de guarda e câmeras. Ninguém ficou ferido.

O número de veículos atingidos ainda está sendo contabilizado. São guardados cerca de 2 mil veículos no pátio entre carros e motos.