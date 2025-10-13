Patrulha Maria da Penha completa 11 anos com 5,19 mil mulheres acompanhadas

A Patrulha Maria da Penha, grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, completa 11 anos de atuação nesta terça-feira (14/10) com uma grande marca de luta pela defesa do direito à vida: nenhum caso de feminicídio foi registrado entre 5.191 mulheres acompanhadas neste período.

Para garantir a integridade de todas as munícipes que tinham medida protetiva, a equipe destinada a esse trabalho garantiu 88.228 visitas a domicílios, realizando um total de 106 prisões em flagrantes. Os expressivos números tornaram a Patrulha Maria da Penha de Suzano uma referência no Alto Tietê e no Estado de São Paulo.

O sucesso desta atuação se deve, além das rondas, à disponibilização de um aplicativo de proteção às mulheres utilizado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã para acompanhamento das vítimas de violência doméstica com medida protetiva emitida pela Justiça.

Nos casos de descumprimento da medida judicial, é possível acessar a tecnologia e acionar a Patrulha para a residência da vítima, de forma que possa ser efetuada a prisão do agressor. Caso ele não seja localizado, a vítima é orientada a confeccionar um boletim de ocorrência na Polícia Civil e encaminhar uma cópia para o grupamento, para que seja formalizada a comunicação com a Justiça sobre o ocorrido.

Outra estratégia que se mostrou eficaz no suporte às mulheres foi a rede de proteção que consolidou em Suzano, integrando não só a Patrulha Maria da Penha como também outros órgãos, estruturas e contatos que também passaram a compor o trabalho.

Neste contexto, deve ser destacada a parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no Jardim Santa Helena (rua Presidente Nereu Ramos, 302), que completou dez anos de atuação em 14 de agosto, registrando 12.922 ocorrências, 10.547 inquéritos instaurados, 325 prisões em flagrante e 5.553 medidas protetivas solicitadas; além dos atendimentos na Sala Rosa, que promove acolhimento psicológico a quem busca apoio.

Assim, as suzanenses ameaçadas passaram a contar com inúmeras possibilidades de buscar ajuda nos momentos de ameaça. Além da Patrulha, que atende pelo número (11) 4745-2150 ou 153, e da própria DDM, que atende pelo telefone (11) 4748-8040, as munícipes também podem recorrer à Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (180); à Polícia Militar (190); à Rede de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS) pelos telefone (11) 4745-2114/4745-2107/4747-2104; à Comissão das Mulheres Advogadas da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) por meio do número (11) 4748-7473; ao Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) no (11) 4745-2180; e à Sala Rosa da DDM, que atende pelo telefone (11) 4747-7524.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira, reforçou o empenho do grupamento para garantir a proteção necessária. “Trabalhamos incansavelmente para que possamos dar o suporte e atender de prontidão aos chamados de urgência. Nossa ação tem sido reconhecida e já somos referência em todo o Alto Tietê. Nos últimos anos, inclusive, temos compartilhado nossas experiências com outros municípios”, destacou.

Por sua vez, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou que o serviço busca sempre ser aprimorado e promover adaptações às suas estratégias para oferecer o melhor suporte possível. “Uma das nossas principais missões é garantir a sensação de segurança para as vítimas, permitindo que elas se sintam protegidas e amparadas. Procuramos proporcionar ajuda para que elas possam ter as condições devidas para viver com paz e tranquilidade”, afirmou.

Para o prefeito Pedro Ishi, os números refletem o trabalho de alto nível realizado pela Patrulha Maria da Penha e pela GCM de Suzano como um todo. “Os dados revelam que a equipe tem cumprido seu compromisso de apoiar todas as mulheres que necessitam de suporte. Esse desempenho não apenas evidencia o sucesso das ações de prevenção e das estratégias adotadas, mas também reforça a dedicação contínua e o aprimoramento das políticas públicas para as mulheres. Estamos garantindo segurança por meio do acompanhamento e preservando a vida de todas que contam com nossa proteção”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.