Patrulha Maria da Penha intensifica ações no Mês da Mulher com campanha informativa

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, por meio da Patrulha Maria da Penha, grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou na manhã desta terça-feira (11/03) uma ação de panfletagem na Praça João Pessoa, na região central da cidade.

A iniciativa teve como objetivo conscientizar e orientar a população sobre os direitos das mulheres e os mecanismos de proteção disponíveis para vítimas de violência doméstica. A ação integra a programação do Mês da Mulher, reforçando o compromisso da cidade com a valorização e proteção do público feminino.

Além disso, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Pública, foi realizada uma atividade especial de autoestima, auxiliando as mulheres a se enxergarem com mais força e beleza. Um espelho decorado, acompanhado de uma caixa, trazia o texto “abra e veja uma mulher incrível”. A ação teve como objetivo incentivar a confiança e o empoderamento feminino, proporcionando um momento de reflexão e valorização para todas as participantes.

Durante as atividades, equipes da GCM distribuíram materiais informativos e dialogaram com o público que passava pelo local, destacando a importância da denúncia e do apoio institucional. Além de apresentar o trabalho do grupamento, a abordagem também reforçou os canais de atendimento disponíveis, como a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, por meio do telefone (11) 4748-8040; a Patrulha Maria da Penha, no número 153; a Assistência Judiciária da OAB Suzano, pelo telefone (11) 4748-7473; o apoio jurídico e psicológico da Sala Rosa, pelo contato (11) 4747-7524; a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, no número 180; o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), pelo telefone (11) 4742-7100; o Departamento da Mulher, no (11) 4747-2140; a Rede de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS), pelo número (11) 4745-2092; e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), pelo (11) 4743-2588.

Participaram do evento o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira, e os agentes Gilceia Ferreira, Maria de Almeida, Carlos Roberto Batista e Antônio Gilberio Ribeiro Cordeiro.

Os serviços da Patrulha Maria da Penha vão além do atendimento às ocorrências, realizando o monitoramento contínuo de casos e atuando em parceria com setores da assistência social e saúde. Esse trabalho conjunto garante suporte psicológico e jurídico, além de orientações sobre reinserção social e reconstrução da autonomia das vítimas. Dessa forma, o grupamento não apenas protege, mas também atua na transformação da realidade dessas mulheres, promovendo educação, segurança e empoderamento por meio de ações concretas e constantes.

Para Jaqueline Ferreira, o grupamento é mais do que uma ação de segurança, é um canal de esperança para as mulheres que enfrentam situações de violência. “Estamos comprometidos em garantir que elas saibam que não estão sozinhas, oferecendo a orientação necessária para que possam romper o ciclo de violência e reconstruir suas vidas”, ressaltou a coordenadora.

“A Guarda Civil Municipal tem um papel imprescindível na proteção das mulheres de Suzano, e a Patrulha Maria da Penha é um dos grandes exemplos desse compromisso. O grupamento não apenas acompanha casos de violência doméstica, mas também atua na prevenção e na conscientização. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais esse trabalho, garantindo que toda vítima tenha o apoio necessário para recomeçar sua vida com segurança e dignidade", afirmou o secretário Balbino.