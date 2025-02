Patrulha Maria da Penha localiza entorpecentes e atende dois casos de violência doméstica

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu três ocorrências nos dias 13, 16 e 19 de fevereiro (quinta-feira, domingo e terça-feira), um de localização de entorpecentes no Jardim Europa e dois de violência doméstica no Tabamarajoara e no Jardim Caxangá. Em todas elas, as ações ocorreram por volta das 16 horas.

No primeiro caso, o grupamento fazia patrulhamento na rua Alexandre Kurman, no Jardim Europa, quando percebeu um indivíduo fugir ao notar a aproximação da viatura. Os agentes tentaram localizar o suspeito, mas ele conseguiu escapar. Próximo dali foi localizada uma bolsa com 22 porções de cocaína, 35 de maconha e 46 de crack e dois frascos de lança-perfume. O material foi recolhido e apresentado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista.

Três dias depois, a Patrulha Maria da Penha foi acionada para atender um caso de violência doméstica no Jardim Caxangá. De acordo com a vítima, o agressor, seu companheiro, havia atingido sua cabeça com diversos golpes, resultando em alguns hematomas. Ela foi encaminhada para o Pronto-Socorro (PS) do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), enquanto o homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Central.

O último atendimento foi no Tabamarajoara, quando uma mulher revelou aos agentes que seu ex-marido tentou agredi-la e o atual companheiro com uma foice. Os dois homens entraram em luta corporal e o suspeito recebeu um golpe na cabeça com um pedaço de madeira. Assim que a Patrulha Maria da Penha chegou, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para levar o homem até o PS do Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba para receber atendimento e depois ser encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher. As vítimas prestaram depoimentos e foram liberadas.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reafirmou a relevância que a Patrulha Maria da Penha tem em Suzano. “Nosso grupamento é reconhecido como um dos melhores do Estado e mostramos isso mais uma vez, ao conduzir essas ações com agilidade e responsabilidade. Vamos seguir trabalhando para prestar um serviço com cada vez mais qualidade à nossa população”, apontou o chefe da pasta.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro.