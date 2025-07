Patrulha Maria da Penha prende homem por agressão contra familiares

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem por violência doméstica na manhã da última quarta-feira (26/06), no bairro Vila Urupês. Ele foi flagrado agredindo a irmã e a sobrinha com uma barra de ferro em via pública. O atendimento foi realizado pela equipe da Patrulha Maria da Penha, que conteve o agressor e conduziu todos os envolvidos à delegacia.

A equipe foi acionada pelo Comando da Força Patrulha para averiguar uma denúncia de violência doméstica em andamento. Ao chegarem ao local, os guardas civis visualizaram o agressor em frente ao imóvel indicado, desferindo ameaças e investindo fisicamente contra as vítimas com uma barra de ferro de aproximadamente um metro e meio.

Diante do risco, os agentes ordenaram que o homem soltasse o objeto, o que foi prontamente acatado. Com a situação controlada, ele foi abordado e encaminhado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde a autoridade policial ratificou a prisão. As vítimas relataram histórico de ameaças frequentes e expressaram o desejo de solicitar medidas protetivas à Justiça.

“A atuação da Patrulha Maria da Penha é essencial para garantir a segurança das mulheres e familiares em situação de vulnerabilidade. Cada intervenção bem-sucedida representa a chance de interromper um ciclo de violência”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A Guarda Civil mantém o patrulhamento preventivo em toda a cidade e atendimento direto a vítimas por meio da Patrulha Maria da Penha, fortalecendo a rede de proteção no município. A Guarda Civil Municipal de Suzano atende emergências e denúncias 24 horas por dia pelo telefone (11) 4746-3297. A colaboração da população é essencial para combater o crime e promover uma cidade mais segura.