Patrulha Rural flagra armadilhas para animais em área de proteção ambiental

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes flagrou nesta sexta-feira (26) armadilhas para captura de animais silvestres, no distrito de Taiaçupeba. O flagrante foi feito pela Patrulha Rural, recentemente criada pela Prefeitura para atuar nas estradas vicinais e regiões mais distantes da cidade, em uma área de proteção ambiental localizada na estrada da Vargem Grande, altura do número 1.307.

Foram localizadas armadilhas para a captura de pássaros e de pequenos animais. Uma delas foi destruída no local, enquanto outra foi apreendida e levada à base da Guarda Municipal. O flagrante aconteceu durante uma ação de fiscalização e monitoramento contra a ocupação irregular de áreas de proteção ambiental.

A Patrulha Rural vem atuando no combate à caça irregular nas áreas de preservação ambiental de Mogi das Cruzes. No início deste mês, os guardas municipais já haviam encontrado uma estrutura de madeira usada pelos caçadores, três cartuchos calibre 28 já deflagrados e dois vasos com pés de maconha na região entre os distritos de Taiaçupeba e Quatinga.

“Mogi das Cruzes é uma cidade com 721 km² de área e cerca de 700 quilômetros de estradas vicinais para serem percorridos. O trabalho da Patrulha Rural aproxima a Guarda Municipal dos produtores e moradores da zona rural e traz benefícios à segurança da região”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Lançada no final do mês de julho, a Patrulha Rural faz parte dos novos investimentos da administração municipal para a melhoria da segurança pública em Mogi das Cruzes. O grupamento conta com um veículo específico, com tração 4x4, para percorrer as estradas vicinais do município, mesmo os locais com acesso mais difícil.

Além de percorrer as estradas vicinais realizando o trabalho ostensivo, a Patrulha Rural também atua em conjunto com o Departamento de Fiscalização no monitoramento de áreas de risco e de proteção ambiental para combater ocupações irregulares ou o parcelamento irregular de áreas.