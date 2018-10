Patrulha Rural flagra estrutura usada por caçadores no distrito de Taiaçupeba

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes flagrou nesta segunda-feira (8) um local utilizado por caçadores, no distrito de Taiaçupeba. O flagrante foi feito pela equipe da Patrulha Rural, recentemente criada pela Prefeitura para atuar nas estradas vicinais e regiões mais distante da cidade, nas proximidades do acesso de Taiaçupeba para o distrito de Quatinga.

Além da estrutura de madeira usada pelos caçadores, os guardas municipais encontraram três cartuchos calibre 28 já deflagrados, além de dois vasos com pés de maconha. O material foi apreendido pela equipe.

Lançada no final do mês de julho, a Patrulha Rural faz parte dos novos investimentos da administração municipal para a melhoria da segurança pública em Mogi das Cruzes. O grupamento conta com um veículo específico, com tração 4x4, para percorrer as estradas vicinais do município, mesmo os locais com acesso mais difícil.

“Mogi das Cruzes é uma cidade com 721 km² de área e cerca de 700 quilômetros de estradas vicinais para serem percorridos. O trabalho da Patrulha Rural aproxima a Guarda Municipal dos produtores e moradores da zona rural e traz benefícios à segurança da região”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Além de percorrer as estradas vicinais realizando o trabalho ostensivo, a Patrulha Rural também atua em conjunto com o Departamento de Fiscalização no monitoramento de áreas de risco e de proteção ambiental para combater ocupações irregulares ou o parcelamento irregular de áreas.