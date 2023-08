Pedestre escapa por pouco de levar três tiros durante tentativa de assalto em Poá

Uma tentativa de roubo a um pedestre quase terminou em assassinato na noite de terça-feira (15) na Rua Poanópolis, bairro Biritiba, em Poá.

Câmeras de monitoramento de um imóvel que fica na rua flagraram a ação dos criminosos. Um homem, de 35 anos, caminhava pela rua quando dois homens em uma moto se aproximaram.

A vítima colocou a mão na cintura e puxou um objeto, parecido com um revólver. Antes de o homem reagir, o garupa da moto atirou três vezes. Nenhum projétil acertou a vítima.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, guardas municipais de Poá foram até o local por volta das 22h40, logo após o homem ser atacado. Em seguida, a Polícia Militar chegou.

A vítima disse à Polícia que duas pessoas se aproximaram em uma motocicleta usando capacetes e que, neste momento, ela (vítima) fez movimento de sacar uma arma de fogo. Os criminosos, então, atiraram três vezes. Os tiros acertaram a parede de uma residência.

A vítima disse que escutou o barulho da moto e que os ladrões gritaram: “mãos ao alto, assalto, mão para cima”. Neste momento, o homem resolveu reagir.

Arma falsa

Na primeira vez que conversou com policiais militares, a vítima não chegou a citar que estava armada. No entanto, na madrugada desta quarta-feira (16), policiais militares foram informados por um dos guardas municipais que o homem atacado estava com um objeto que “se assemelhava a uma arma de fogo”, e que isso só foi constatado por conta de imagens de câmeras de monitoramento cedidas por populares.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os militares foram até a residência da vítima e questionaram sobre a arma. O homem afirmou que adquiriu a arma falsa pela internet e que usava para “se defender”.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Polícia de Poá e segue sendo investigado.