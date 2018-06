Pedreiro é preso após 'passear' com viatura da PM em Mogi; carro estava em oficina Policiais encontraram veículo da Ronda Rural no meio da Via Petimetral, e com as chaves no contato

Por Marcus Pontes - de Mogi 13 JUN 2018 - 11h43

Viatura da PM foi encontrada abandonada na Via Perimetral Foto: Polícia Militar/Divulgação Um pedreiro foi preso nesta quarta-feira (13) após dirigir uma viatura policial e abandoná-la, na Via Perimetral, na altura do bairro Volta Fria, em Mogi das Cruzes. O veículo estava parado numa oficina mecânica - credenciada para serviços ao Estado - para ser consertado. Por acaso, a viatura da Ronda Rural foi encontrada sem qualquer dano, e com as chaves ainda no contato. Após descobrir o responsável por abandoná-la, os policiais o detiveram. A hipótese inicial é a de que o suspeito somente quisesse 'passear' com o carro, mas, a versão oficial não foi divulgada. Segundo a polícia, o pedreiro detido presta serviços na oficina. Ele foi levado ao 1º Distrito Policial (DP). Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha divulgado por quais crimes o suspeito iria responder.

