Pedreiro é preso por dirigir bêbado e agredir policial na Rua Vereador João Batista Fitipaldi

Um pedreiro, de 28 anos, foi preso após ser flagrado dirigindo bêbado na Rua Vereador João Batista Fitipaldi, Vila Maluf, em Suzano, durante a noite de quinta-feira, 19. Durante a prisão, o homem reagiu e agrediu um policial militar. Segundo a Polícia Civil, o resultado do bafômetro apontou que o homem tinha 0,90 mg/l de álcool no sangue. A quantidade representa quase dez vezes a mais do que é permitido por lei, que é de 0,05 mg/l.

Uma denúncia enviada ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) dizia que um motorista estaria dirigindo em zigue-zague, inclusive quase teria atropelado um ciclista na ciclovia da via.

Policiais foram até à região e localizaram o carro. Na abordagem, perceberam que o motorista denunciado estava com forte odor etílico, andar cambaleante, agressivo, além dos olhos avermelhados.

O boletim sobre o caso diz ainda que o pedreiro começou a xingar os policiais. E, em determinado momento, avançou e agrediu um policial. O PM teve um corte na boca, sendo necessário receber três pontos.

À respeito das acusações, o pedreiro contou, em depoimento à Polícia Civil, ter bebido duas garrafas de cerveja. Disse também que estava com a CNH suspensa. Ele não tinha passagem na Justiça. O carro no qual suspeito dirigia foi encaminhado ao pátio de veículos. O homem permaneceu preso.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato e resistência.