Pedreiro morre após casa pegar fogo no Jardim Luella

A Polícia Civil de Suzano investiga as causas do incêndio, o qual pode ter causado a morte do pedreiro José Severino Araujo, 43 anos, durante a madrugada desta sexta-feira, 23, no Jardim Luella. O caso é tratado como morte suspeita e incêndio.

Um boletim de ocorrência foi registrado. Nele, uma familiar de Araujo diz que, por volta das 2h14, foi informada sobre o incêndio. Familiares e amigos se mobilizaram para conter as chamas, além de pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros. Os bombeiros apagaram o fogo em poucos minutos.

A vítima foi retirada de dentro da casa, mas ainda com sinais vitais. Ele foi socorrido às pressas, no entanto, não resistiu e morreu. Laudo ainda deve confirmar se a morte foi provocada por causa da inalação de fumaça tóxica.

O registro do caso ainda aponta que, nos últimos tempos, a vítima alegou estar sendo perseguida e que desejavam matá-lo.