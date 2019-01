Pedreiro morre após ter órgãos genitais decepados em Suzano

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga a morte do pedreiro Antonio Nunes dos Santos, de 50 anos. A vítima foi encontrada no domingo à tarde (6), em uma região de mata, no Parque Samambaia, Distrito de Palmeiras, em Suzano. Ele foi socorrido à Santa Casa de Suzano, mas não resistiu após ter os órgãos genitais decepados.

A investigação busca descobrir a motivação do crime. Investigadores devem intimar nos próximos dias pessoas que teriam tido o último contato com a vítima. Por enquanto, a polícia não divulgou se há alguma pista sobre a morte violenta.

Boletim

O registro do homicídio só foi formalizado nesta segunda-feira (7). Há relatos apontando que a vítima foi vista com um amigo. E que este indivíduo teria sido flagrado portando uma faca momentos antes do encontro do corpo. Mas, a suspeita da autoria do crime foi rebatida.

Segundo a sobrinha de Santos, o amigo visto pela última vez com o tio negou estar com a faca. Ele contou ainda que quem utilizava a faca era um terceiro homem, porém, a intenção era a de matar uma galinha.

A familiar da vítima também comentou que uma vizinha reforçou a suspeita sobre o responsável pelo crime, inclusive afirmou ter flagrado um cão comendo as partes íntimas do pedreiro.