Pela segunda vez na semana, adolescente é apreendido por furto de veículo

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pela segunda vez num intervalo de dois dias, em Suzano. Ele foi detido sob a suspeita de furtar um veículo. Está seria a 19ª ocasião em que o jovem é detido pelo mesmo crime. A ação ocorreu nesta quinta-feira (16), na Estrada Velha da Índio-Tibiriçá, no Distrito de Palmeiras. Outras duas pessoas também foram detidas.

Desta vez, os policiais encontraram o adolescente num GM Corsa. O veículo foi furtado na quarta-feira (15), na Rua Roberto Cavazana, no Parque Dourado, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Polícia Militar (PM), o jovem e mais duas pessoas tentaram escapar da abordagem, e entraram numa borracharia. No entanto, a tentativa foi flagrada.

Todos os indivíduos, incluindo o adolescente com extensa ficha criminal, uma adolescente, de 14 anos, e um homem, de 29 anos, foram encaminhados ao 1º Distrito Policial (DP). Os PMs, contudo, não souberam informar se todos iriam responder pelo crime. O motivo é que, a princípio, o jovem admitiu que o veículo era conduzido por ele.

Outros casos

Na quarta, o adolescente já havia sido apreendido. Na ocasião, ele dirigia um VW Voyage, na Rua Sebastião Moreira, em Palmeiras. Ele tentou se esconder num comércio, mas foi abordado. Questionado, o jovem disse que o carro havia sido emprestado por um desconhecido. Também neste caso, o carro havia sido furtado em Ferraz.

Ainda segundo a Polícia, em pouco mais de um mês, o jovem estava envolvido em três ocasiões de furtos de veículos. Em 4 de outubro, foi apreendido com um Corsa, em Ferraz. Já no dia 26 do mesmo mês, ele foi encontrado com outro Corsa, na Estrada do Koyama, em Suzano.