GCM de Suzano prende homem no Jardim Belém e apreende 400 porções de drogas

Um traficante foi preso nesta terça-feira à noite, 5, por guardas civis municipais (GCMs) na Avenida General José Galetti, no Jardim Belém, em Suzano. A ação, realizada por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), resultou na apreensão de drogas, como crack, cocaína e maconha, além de dinheiro. De acordo com a corporação, o suspeito era o responsável por gerenciar a venda de drogas no local.

O suspeito foi localizado na linha férrea, região conhecida por ser um ponto de venda de drogas. Por se tratar de local de grande concentração de dependentes químicos, houve correria, porém, os agentes flagraram um indivíduo jogando uma sacola plástica no matagal.

De acordo com os agentes, o fugitivo foi detido. No local em que o suspeito jogou a sacola foram encontradas 154 porções de maconha, 141 de crack, 105 de cocaína, além de R$ 54,90.

Preso por tráfico, o suspeito ofereceu suborno, de acordo com os guardas. Disse, ainda, que pertencia a uma facção criminosa, e que agia como um 'gerente' do narcotráfico neste ponto específico do Jardim Belém.

Levantamento realizado pela Romu aponta que o suspeito tem três passagens na Justiça. A última prisão, inclusive, foi na linha férrea, alvo da operação desta terça-feira.