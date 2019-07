Pelotão de elite da GCM detém traficante no Jardim Luella

A Ronda Ostensiva Ostensiva Municipal (Romu) - pelotão de elite da GCM de Suzano - prendeu, na terça-feira à noite, um homem sob suspeita de tráfico de drogas na Rua Claudemar Otávio de Oliveira, no Jardim Luella. A ação resultou na apreensão de 98 porções de cocaína e R$ 26.

De acordo com a corporação, os agentes estavam na região para verificar denúncia sobre um ponto de venda de drogas. Um suspeito foi encontrado no local citado. Assim que percebeu a aproximação dos agentes municipais, o suspeito tentou fugir correndo. A fuga, porém, foi frustrada.

Os GCMs o revistaram e encontraram papelotes com cocaína, além da quantia em dinheiro em notas trocadas. A respeito do fato, o suspeito confessou ser o responsável pela venda no local. O caso foi registrado no distrito central da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito deve passar por uma audiência de custódia, para saber se cumprirá pena em liberdade ou em alguma cadeia pública da região.