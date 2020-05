Perseguição a bandidos termina em acidentes na Rua Dr Prudente de Moraes

Uma perseguição, que se iniciou em Poá, terminou com pessoas feridas e bandidos presos na manhã desta quarta-feira, 27, em Suzano. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o cerco aos bandidos começou a se fechar na região do bairro Calmon Viana. Eles haviam roubado um carro.

A fuga se estendeu pela Avenida Brasil. Quando chegaram a Rua Dr. Prudente de Moraes, os bandidos provocaram um acidente, em que envolveu carros de passeio, uma moto e um caminhão de pequeno porte.

O acidente interrompeu a circulação de veículos num pequeno trecho da pista sentido Mogi das Cruzes. Agentes de Trânsito foram até o local para auxiliar o tráfego de carros.

Segundo a polícia, a perseguição ocorreu a um veículo roubado. Dois homens, em dois veículos, abordaram um furgão – de uma empresa - na Avenida Governador Mário Covas, em Itaquaquecetuba. O motorista foi rendido por um dos homens.

A polícia foi chamada pelo 190 e começou a seguir o carro roubado.

Houve pedido para parar. Mas o veículo não parou. Começou então a perseguição. Na tentativa de fuga, os bandidos atropelaram duas pessoas.

Ao chegar ao cruzamento da Avenida Armando Sales de Oliveira com a Rua Dr. Prudente de Moraes, em Suzano, o veículo roubado se deparou com o sinal fechado e os carros parados. Neste momento, ele colidiu com três carros e uma moto. Os bandidos tentaram fugir e pegaram uma pessoa que estava parada com o carro como refém. A polícia fez um disparo e liberou a vítima com a prisão dos bandidos.