Perseguição a carro furtado termina com um preso em Ferraz

Uma perseguição terminou com a prisão de um motoboy, de 22 anos, na Vila Santo Antônio, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito é apontado como o responsável por furtar um carro, na Zona Leste de São Paulo.

O caso ocorreu no começo da tarde desta quinta-feira (18). Os PMs tentaram abordar um VW Gol, na Rua Tamonios. O motorista não parou, dando início à perseguição que se estendeu por várias ruas da Vila Santo Antônio.

A fuga se encerrou após o suspeito retornar a via onde teria sido encontrado. Ele tentou fugir a pé, inclusive chegou a invadir uma casa. Porém, o indivíduo foi detido. Com ele, os policiais encontraram R$ 652.

Quanto ao fato de ter fugido, o suspeito disse que o carro era “B.O” – o termo é dado quando algo é ilícito -. Os PMs descobriram que o veículo tinha sido furtado de manhã, na Zona Leste da Capital. Além disso, foi encontrado um talão de cheques no nome do proprietário do carro.

Na delegacia, a vítima disse que estava no trabalho, quando viu o carro passando em alta velocidade. Falou também que equipamentos, como parte da tapeçaria, estepe, rádio e acessórios foram tirados do carro. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito permanecerá preso por furto qualificado