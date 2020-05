Perseguição a carro roubado termina com dois presos no Casa Branca em Suzano

Dois homens foram presos nesta quarta-feira, 13, após uma perseguição policial, que se iniciou em Ferraz de Vasconcelos e terminou no Jardim Casa Branca, em Suzano. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, a dupla fugia em um carro roubado.



Os primeiros relatos dão conta de que bandidos teriam roubado um carro em Ferraz. Policiais encontraram o veículo, dando início a perseguição. Na fuga, os ladrões passaram pela Estrada dos Fernandes.

Depois de alguns minutos, os bandidos teriam perdido o controle e colidido o carro. A dupla, ainda, fugiu para uma área de mata, onde foi capturada e conduzida à Delegacia Central.



O DS aguarda mais informações sobre o caso. O texto pode sofrer alterações.