Perseguição a ladrões de carro termina com bandido morto no Distrito de Palmeiras Quadrilha roubou veículo no Parque Maria Helena. Fuga se encerrou, após carro apresentar problemas mecânicos

Por Marcus Pontes - de Suzano 25 MAI 2018 - 13h18

Caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano Foto: Arquivo/DS Uma perseguição a ladrões terminou num confronto a tiros durante a madrugada desta sexta-feira (25), na Travessa Crispim Adelino Cardoso, no bairro Chácara Nossa Senhora Aparecida, no Distrito de Palmeiras, em Suzano. Na ação, um bandido -- ainda não identificado -- morreu durante troca de tiros, um adolescente, de 16 anos, foi apreendido sem ferimentos e a polícia procura pelo terceiro suspeito, que permanece foragido. Segundo a polícia, o grupo estava fugindo em um carro roubado. Em determinado momento, o veículo apresentou problemas mecânicos e parou. Dois bandidos saíram e atiraram na direção dos policiais, que revidaram. Na troca de tiros, um suspeito armado foi baleado e morreu. Outro fugiu sentido a uma região de mata. Quanto ao adolescente, os policiais disseram que ele foi detido dentro do carro, sem resistência. Um revólver calibre 32 e uma arma de brinquedo foram encontradas. Além disso, a pistola do policial que atirou foi apreendida, já que é um procedimento padrão em casos de mortes decorrentes a intervenções policiais. Vítima inicial O carro envolvido na ocorrência pertence a um comerciante, de 53 anos. Aos policiais, o homem explicou que o grupo o roubo, por volta das 22h20, na Rua Coripheu de Azevedo Marques, no Parque Maria Helena. Na ação, os criminosos também tentaram invadir sua residência, mas fugiram ao perceber que havia outra pessoa dentro. Em depoimento dado à Polícia Civil, o adolescente negou que tenha participado do roubo. Disse também que somente pediu carona aos bandidos, pois estaria em um bar.

