Perseguição a motos roubadas termina com ladrão morto e outro ferido em Suzano Antes do desfecho do caso, indivíduos tentaram roubar motocicletas na região de um centro comercial de Itaquaquecetuba

Por Marcus Pontes - de Suzano 30 DEZ 2019 - 09h02

Em fuga, indivíduo se envolve em acidente e morre Foto: Divulgação Um homem - ainda não identificado - morreu após bater de frente a um carro de passeio na Avenida Miguel Badra, em Suzano, durante a tarde de domingo, 29. Um segundo indivíduo, que estava em outra moto, ficou ferido ao também se acidentar e foi preso. De acordo com a Polícia Civil, a dupla fugia de policiais militares (PMs) ao terem participado de tentativas de roubo a motocicletas próximo a um centro comercial de Itaquaquecetuba. Depois das ações falhas no município vizinho, a dupla, na companhia de um outro criminoso - ainda não identificado - voltaram para Suzano. O que não contavam era que as tentativas tivessem sido alvo de denúncia. Policiais faziam patrulha no Miguel Badra, quando viram duas das motos citadas passando no contrafluxo. A perseguição se iniciou e, instantes depois, o acidente. Um dos bandidos bateu de frente a um carro. Ele ficou preso nas ferragens, foi socorrido, mas morreu devido à gravidade das lesões. O segundo suspeito, que também se acidentou, ficou ferido e teve lesões pelo corpo. Ele não corre o risco de morrer. Após o acidente, os policiais verificaram e descobriram que, na realidade, as duas motos envolvidas na fuga eram roubadas. Segundo a polícia, o terceiro ladrão fugiu e abandonou a moto. O caso foi registrado na Delegacia Central como homicídio culposo - quando não há intenção de matar - e localização e apreensão de veículo.

