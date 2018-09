Perseguição e tiros termina com um adolescente detido no Jardim Imperador

Um adolescente foi detido, nesta terça-feira (25), após participar de uma tentativa de assalto a um motorista de aplicativo e a passageira, no Jardim Imperador, em Suzano. Outros dois ladrões fugiram. De acordo com a Polícia Militar, durante a tentativa de roubo, um dos criminosos chegou a atirar na direção do carro aonde as vítimas estavam. Houve ainda mais tiros contra os policiarias, que reagiram, mas ninguém foi atingido.

Os policiais conseguiram apreender o adolescente na Avenida Roberto Simonsen. Com ele, foi apreendido uma arma falsa.

Mas, a tentativa de roubo foi em outro endereço. Pelo menos, três bandidos tentaram interceptar um veículo na Alameda Carlos Reis Filho. No entanto, a vítima não parou e fugiu em alta velocidade. Foi neste momento que um dos bandidos realizou disparos, mas não atingiu ninguém.

Moradores do bairro flagraram a ação, por meio de câmeras de monitoramento, e ligaram para Policia Militar. O bando foi encontrado andando pelas redondezas. Houve outra troca de tiros, sobretudo, novamente, ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Central da cidade. A polícia conitinua as investigações para identificar os demais foragidos.