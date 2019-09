Perseguição e troca de tiros termina com adolescente morto em Mogi

Um adolescente, de 16 anos, foi morto durante troca de tiros com policiais militares (PMs) nessa terça-feira à noite, 10, no Distrito de Jundiapeba, em uma região conhecida como Chácara dos Baianos, em Mogi das Cruzes. De acordo com a Polícia Civil, o jovem morto é suspeito de participar de um assalto.

O confronto ocorreu instantes depois ao fim de uma perseguição. O veículo, que foi roubado na região do Alto do Ipiranga, foi encontrado no Distrito de Jundiapeba. Houve perseguição.

De acordo com a polícia, um dos ocupantes desceu do carro e atirou. Logo depois, ele voltou a disparar contra a equipe, que revidou e o atingiu. Nenhum dos PMs, tampouco a viatura, foram atingidos.

Ainda segundo a polícia, o segundo suspeito fugiu e não foi encontrado. O adolescente baleado não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou o óbito.

De acordo com a investigação, o confronto será objeto de análise. Tanto a Polícia Civil quanto a Corregedoria da PM acompanham o caso. Um revólver, que estava com o suspeito, e a arma do policial, foram apreendidas.