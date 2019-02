Perseguição em Ferraz termina com prisão de suspeito por receptação

Uma perseguição a um carro roubado resultou na prisão de um indivíduo nessa terça-feira (26), em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a Polícia Militar, o veículo era adaptado para uma passageira portadora de necessidades especiais.

Os policiais encontraram o carro na Avenida Hermenegildo Barreto, no Jardim Freire. Foi dada ordem de parada, contudo, o motorista iniciou fuga. A perseguição durou pouco mais de cinco minutos.

Com intuito de escapar dos policiais, o suspeito abandonou o veículo na Rua São João, na Vila São Paulo. Em seguida, ele correu para uma região de casas. No entanto, a segunda fuga foi frustrada, em razão do grande efetivo mobilizado para capturá-lo.

Em breve declaração, o suspeito disse que ia levar o carro até uma via da cidade e que ganharia R$ 100 para tal serviço. Porém, ele não deu detalhes sobre o responsável por ‘contratá-lo’. Na delegacia, a vítima não o reconheceu como um dos três ladrões, que o roubaram no dia 25, em frente à igreja.