Perseguição entre Suzano e Poá termina com prisão de três homens

Uma perseguição, que se estendeu por Suzano e Poá, terminou com três pessoas presas nesta segunda-feira, 27. O grupo é suspeito de roubar um funcionário terceirizado da Vivo.

Segundo a Polícia Militar, o carro usado pelos bandidos foi localizado na Estrada dos Fernandes. As buscas já haviam sido iniciadas, depois que a Central de Monitoramento repassou as placas do veículo usado na ação criminosa.

A perseguição se estendeu por um trecho de Ferraz de Vasconcelos. Foram mais de dois quilômetros fugindo da polícia. Policiais, então, realizaram cerco e capturaram os bandidos na Avenida Campo Grande, na Vila Nova Poá.

De acordo a PM, os homens presos serão autuados em flagrante por roubo. A vítima reconheceu todos como sendo os autores do assalto.

Até o momento, a polícia só tem a confirmação de que um deles não têm passagem na Justiça. O caso está em andamento. O texto pode sofrer alterações.