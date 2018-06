Perseguição envolvendo helicóptero Águia da PM termina com bandido preso em Ferraz

A Polícia Militar (PM) prendeu um serralheiro, de 35 anos, após perseguição a uma caminhonete furtada. A fuga se encerrou na Estrada do Paiol, em Ferraz de Vasconcelos. Os bandidos fugiram pelo matagal, mas, um deles foi encontrado. Outro indivíduo – ainda não identificado – fugiu. O helicóptero Águia da PM auxiliou nas buscas.

A perseguição foi durante a noite desse domingo (10). Os PMs faziam buscas ao veículo, depois que a vítima noticiou o crime por meio da Central de Operações da Polícia Militar (Copom). A caminhonete modelo Mitsubishi L200 tinha sido furtada na Avenida Mogi das Cruzes, em Suzano.

Do município suzanense a Estrada do Paiol, os bandidos rodaram por 18 quilômetros. Segundo a polícia, o suspeito detido não revelou nenhuma informação quanto ao que fariam com a caminhonete. Além disso, ele não forneceu detalhes sobre a identidade do comparsa.

Ainda de acordo com a PM, o homem tem passagens na Justiça.

Crimes na região

Furtos como este são corriqueiros no município. O quadrilátero central é o perímetro onde mais ocorre. Conforme levantamento feito pelo DS, o município teve 1,3 mil ocorrências em 2017. Destas, 105 foram no Parque Suzano. No Casa Branca e Parque Empresarial, o município computou 59 e 57 registros, respectivamente.

A região central da cidade vem sendo palco de furtos a caminhonetes, principalmente do modelo L200.