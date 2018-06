Perseguição no Distrito de Palmeiras termina com prisão de suspeito de roubo

Um jovem, de 19 anos, foi preso por suspeita de participar do assalto a uma van dos Correios no Distrito de Palmeiras, em Suzano. Houve perseguição. A fuga se encerrou na Estrada do Guinza, no Jardim Dora, depois que o suspeito perdeu o controle e atolou na beira de um córrego. Além disso, segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz era procurado por um latrocínio - roubo seguido de morte.

O roubo ao carro dos Correios foi durante a manhã dessa terça-feira (19). Os PMs conseguiram encontrar o veículo e resgatar o motorista, que foi mantido refém. Na ocasião, um bandido conseguiu e sumir numa região de mata.

A PM continuou buscando mais detalhes sobre o crime, já que havia fortes indícios da participação de mais criminosos em um VW Fusca, branco. Filmagens de comércios no entorno de onde ocorreu o roubo corroboraram a hipótese.

Segundo a polícia, o veículo foi encontrado horas mais tarde. O suspeito chegou a abandonar o carro e tentou se esconder no mato, mas acabou sendo detido. Com ele, foi encontrado um celular. Além disso, os policiais descobriram que o Fusca usado na fuga tinha sido furtado.

Na delegacia, o homem assumiu ter participado do roubo. Ele, porém, não deu detalhes sobre a possível participação de comparsas.

Latrocínio

Ainda segundo a PM, o jovem era procurado por causa um latrocínio. Os detalhes do crime não foram citados, já que o suspeito não quis fornecer mais detalhes.