Polícia

Perseguição policial deixa um morto e três presos em Mogi

Grupo criminoso teria sequestrado um idoso de 71 anos e o forçado a fazer transferências bancárias

22 agosto 2025 - 12h00Por Laura Barcelos - da Região
caso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogicaso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogi - (Foto: Arquivo DS)

Um tiroteio entre a polícia militar e um grupo suspeito de sequestrar um idoso deixou um morto e três presos na noite desta quinta-feira (21), no bairro Vila Mogi Moderno, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares receberam a informação de que um homem, foragido da justiça, estava trafegando pela região com um veículo.

Os agentes localizaram o carro e, ao dar sinal de parada, o condutor fugiu e colidiu com o veículo contra um estabelecimento comercial. Após a batida, três ocupantes desceram do veículo e efetuaram disparos contra os agentes, que intervieram.

Dois suspeitos foram atingidos. Um deles morreu no local e outro foi socorrido e permaneceu internado sob escolta. Os outros dois suspeitos foram presos.

Ainda segundo a pasta, o grupo havia sequestrado um idoso de 71 anos e o forçado a fazer transferências bancárias.

 A perícia foi acionada e as armas, tanto dos policiais quanto dos autores, foram apreendidas e o caso registrado como choque, homicídio tentado, extorsão à pessoa, lesão corporal e morte decorrente de intervenção policial. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogi. 

