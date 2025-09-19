Perseguição policial termina em tiroteio e policial ferido em Mogi

Uma perseguição policial de uma motocicleta roubada terminou em tiroteio e um policial militar atropelado, na noite desta quinta-feira (18), na avenida Engenheiro Miguel Gemma, no bairro Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. O suspeito conseguiu fugir.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a equipe estava realizando acompanhamento de uma motocicleta roubada, momento em que o criminoso furou o bloqueio das viaturas e atropelou um dos policiais.

O agente revidou efetuando disparos contra o suspeito, que fugiu do local.

O PM foi socorrido à Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos. A perícia foi acionada.

O caso foi registrado como lesão corporal e receptação de veículo na Delegacia Seccional de Mogi, que investiga o caso.