19/09/2025
Polícia

Perseguição policial termina em tiroteio e policial ferido em Mogi

Policial realizava o acompanhamento de uma motocicleta roubada, quando criminoso o atropelou

19 setembro 2025 - 11h49Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Delegacia Seccional de Mogi investiga o casoDelegacia Seccional de Mogi investiga o caso - (Foto: Reprodução/Street View)

Uma perseguição policial de uma motocicleta roubada terminou em tiroteio e um policial militar atropelado, na noite desta quinta-feira (18), na avenida Engenheiro Miguel Gemma, no bairro Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. O suspeito conseguiu fugir.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a equipe estava realizando acompanhamento de uma motocicleta roubada, momento em que o criminoso furou o bloqueio das viaturas e atropelou um dos policiais.

O agente revidou efetuando disparos contra o suspeito, que fugiu do local.

O PM foi socorrido à Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos. A perícia foi acionada.

O caso foi registrado como lesão corporal e receptação de veículo na Delegacia Seccional de Mogi, que investiga o caso.