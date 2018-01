Perseguição por bairros de divisa termina com suspeito de assalto à residência morto

Uma perseguição que se estendeu por cerca de 20 minutos terminou com a morte de um suspeito de roubo nesta segunda-feira (8), em Ferraz de Vasconcelos. Ele trocou tiros com policiais militares (PMs), na Rua Nicolau de Léo, no Jardim Amalfi. De acordo com a polícia, o homem fazia parte de uma quadrilha que invadiu e roubou uma casa, localizada em Itaquaquecetuba.

A fuga se iniciou na Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66), em Itaquá. Os PMs teriam encontrado um GM Corsa – citado numa denúncia de roubo à residência. O motorista não acatou aos pedidos de parada. A perseguição passou por vários bairros de divisa, como Cidade Kemel, Jardim Zélia, entre outros.

No Jardim Amalfi, um suspeito desceu do carro e atirou na direção dos policiais. Houve revide, mas ninguém foi ferido. O foragido conseguiu invadir uma casa e fugir pulando o telhado de algumas residências.

A região foi cercada por policiais militares. Quando o suspeito descia por outra via, um novo confronto ocorreu. Porém, desta vez, o homem foi baleado e morreu no local.

Segundo o tenente Everton Hayashida, a vítima primaria foi reconheceu o suspeito morto. Há filmagens de uma câmera de monitoramento que flagram o rosto do suspeito. “A vítima o reconheceu. Inclusive todos os objetos roubados que estavam dentro do carro (Corsa)”.

Até o fechamento desta publicação, a polícia fazia rondas na região em busca dos outros integrantes da quadrilha.