Perseguição termina com dois presos em Suzano; dupla roubou e atirou na direção de vítima

Uma perseguição a um carro envolvido em roubos, em especial a usuários de um site de compra e venda pela internet, terminou com duas pessoas presas, na quarta-feira, 15, na Estrada Geraldo Miranda, no bairro Chácara Estância Paulista, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, em data anterior, a dupla teria roubado um homem e atirado na direção de uma vítima.

O carro usado pela dupla passou por um radar inteligente na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). Policiais realizaram um cerco e localizaram o veículo. Mas, o motorista do carro decidiu fugir.

A fuga se estendeu para a Rua Giovanni Batista Raffo, até terminar na Estrada Geraldo Miranda, onde outras viaturas da PM cercaram a via e impediram a continuação da perseguição. Segundo a polícia, o veículo não tinha queixa de roubo ou furto, porém, o licenciamento estava atrasado.

Além disso, os policiais descobriram que, na realidade, o carro tinha sido usado em dois roubos na região. Em um dos casos, ocorrido na terça-feira, 14, a dupla marcou de comprar uma bicicleta, através de um site de compra e venda pela internet, e roubou celulares e a mochila da vítima, inclusive efetuaram um disparo. Não há menção de que alguém tenha sido baleado.

Além disso, os bandidos teriam realizado, na segunda-feira, 13, um outro roubo. Na oportunidade, as vítimas tiveram um prejuízo de R$ 3.070. Todas as vítimas reconheceram a dupla como sendo os autores dos crimes.