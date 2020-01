Perseguição termina com homem preso após furto à residência na Vila Figueira em Suzano

A Polícia Militar prendeu um homem, de 36 anos, na quinta-feira à tarde, na Rua Marta, na Vila Urupês, em Suzano. O preso é suspeito de participar da invasão e furto de uma residência localizada na Vila Figueira. Pertences da vítima, como notebooks, jogos de videogame, dinheiro, além de outros itens foram recuperados.

Policiais procuravam pelos bandidos desde a manhã. O furto à residência aconteceu logo após o proprietário sair para ir ao trabalho. Os ladrões pegaram os pertences e colocaram em um Fiat Palio. O que eles não contavam era que uma testemunha tivesse anotado a placa do veículo.

Segundo a polícia, o carro usado pelos bandidos passou por um radar inteligente - capaz de identificar envolvimento de veículos e motos em crimes diversos -, na Rodovia Índio -Tibiriçá (SP-31).

Diante da localização, os policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) intensificaram as buscas na região. O veículo foi encontrado na Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, mas, o motorista não parou e deu início à perseguição.

A fuga se estendeu por algumas ruas. Só acabou após o pneu do carro usado pelos bandidos furar. Mesmo assim, os dois indivíduos desceram e correram por direções opostas. Um deles foi alcançado e detido dentro de um condomínio de casas.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito confessou o crime. No veículo utilizado durante a fuga, os policiais localizaram um barbeadoor, quatro notebooks, um videogame, jogos de videogame, joias, dois celulares, uma faca, além de R$ 134 e um relógio.

O homem preso foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado. Agora, a polícia busca encontrar o segundo criminoso, que foi identificado.