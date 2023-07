Perseguição termina com invasão, tiros e dois presos pela Polícia em Suzano

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar após uma perseguição que começou em Ferraz de Vasconcelos e terminou no Jardim Casa Branca, em Suzano.

Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 22h40 desta terça-feira (18). Os indivíduos estavam em uma motocicleta quando foram visualizados em atitude suspeita por policiais de Ferraz. Os militares deram ordem de parada, que foi desobedecida pelos indivíduos.

Os policiais, então, iniciaram a perseguição que passou por várias ruas. Em determinado momento, de acordo com a Polícia Militar, um dos indivíduos sacou um revólver e apontou na direção dos policiais, que imediatamente revidaram com tiros.

A perseguição continuou até a Rua João Martins da Silva, no Jardim Casa Branca, quando os criminosos bateram a moto. Eles ainda tentaram fugir, mas acabaram detidos pela Polícia na Rua Miguel Aro Ledesma.

Com os homens, os militares apreenderam um revólver calibre 38 oxidado com numeração raspada, cinco munições intactas e a motocicleta, que já possuía anotação por roubo.

Os criminosos foram levados para o Distrito Policial Central de Suzano, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo, falsa identidade (um deles estava com documento falso) e receptação. Ambos permaneceram detidos.