Perseguição termina com prisão de dois detentos beneficiados por saidinha de Natal

Uma perseguição a um carro furtado terminou com a prisão de dois detentos, de 27 e 30 anos, beneficiados pelo indulto de Natal, na madrugada desta sexta-feira (22), em Suzano. A fuga se estendeu por mais de cinco quilômetros. Isto porque se iniciou na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) e terminou na Avenida Mario Covas, a Marginal do Una. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos foram presos depois de perder o controle do veículo e bater em um muro.

Os PMs encontraram o veículo roubado no quilômetro 88, da Rodovia Índio-Tibiriçá. Duas pessoas estavam no carro de luxo Hyundai Veloster. Segundo a polícia, o motorista não respeitou às ordens de parada. A fuga se estendeu por mais de cinco quilômetros. Passando, inclusive, pelas ruas da região central da cidade.

A perseguição terminou depois de alguns minutos, entre a Rua Amélia Guerra e a Marginal do Una, na Vila Amorim. De acordo com o sargento Marcos Antonio, o suspeito que dirigia o veículo perdeu o controle e bateu num muro. “O desespero deles em fugir pôs várias pessoas em risco, porque passaram por cruzamentos sem ver”, salientou.

Fraude

Ainda segundo a polícia, o dono do carro entregou espontaneamente o veículo aos bandidos. Os indícios apontam que a intenção era fraudar o seguro. "Ele (dono do carro) acreditava que o veículo já estivesse no Paraguai. Por isto, ele deu queixa de furto. Tudo leva a crer que a intenção era aplicar golpe. A Polícia Civil deve ouví-lo. Ele é de Mogi das Cruzes.", contou o sargento.

Ambos suspeitos detidos após a fuga estão de indulto de Natal. Eles respondem a crimes de roubo e tráfico de drogas. Um deles é de Cascavel, no Paraná. Agora, eles responderão por este novo crime. Ambos retornarão ao regime fechado.