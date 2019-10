Perseguições a carros furtados terminam em acidentes na região Norte de Suzano

Atualizado às 14h42

Dois idosos, de 61 e 69 anos, foram presos nesta sexta-feira, 18, após perseguições distintas a carros furtados na região Norte de Suzano. Em ambos, os suspeitos perderam o controle do veículo e sofreram acidentes. Os dois casos foram atendidos pelo 3º Pelotão, da 4ª Cia do 32º Batalhão.

Segundo a Polícia Militar, a primeira perseguição aconteceu na Estrada Governador Mário Covas Junior, no Miguel Badra. O veículo, um VW Gol, vermelho, foi furtado em Mauá, ABC Paulista.

A fuga terminou na Avenida Miguel Badra, depois que o motorista perdeu o controle e caiu numa área de mata.





Em depoimento aos PMs, o suspeito, que tem 69 anos, afirmou ter saído da cadeia há cerca de um ano, onde cumpria pena por estelionato. E que caminhava por Mauá, quando viu anúncio de venda de um carro, pediu para testar e fugiu.

GOLPE DO SEGURO

No segundo caso, os policiais suspeitaram e tentaram parar um Toyota Corolla, na Estrada Portão do Honda. O motorista não acatou às ordens de parada, dando início a uma perseguição.

A fuga se encerrou na Estrada Furuyama, no bairro Rio Abaixo, após o motorista perder o controle e capotar. O helicóptero Águia da PM auxiliou na perseguição.

Quanto ao crime, o idoso, de 61 anos, contou que trocou as placas do carro, pois, iria levá-lo para ser desmontado. A declaração do suspeito dada aos policiais também chamou a atenção. Isto porque, de acordo com o preso, o proprietário do carro tinha dado queixa de furto, na quinta-feira, 17, porque desejava fraudar a empresa de seguros.