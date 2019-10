Pés de maconha são apreendidos no Jardim Revista

A Polícia Militar apreendeu dois pés de maconha e porções da mesma droga, nessa terça-feira à tarde, 8, no Jardim Revista, em Suzano. As plantas estavam na casa de um jovem, de 20 anos. A descoberta se deu após denúncia indicando que tal suspeito vendia drogas próximo a uma escola da região Norte.

A ação, realizada por policiais do 3º Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, foi, a princípio, na Rua Planalto. Os PMs, porém, não encontraram o suspeito, tampouco identificaram a venda no local.

Depois disto, os policiais seguiram para um segundo endereço, próximo à escola. Lá, segundo a denúncia, o suspeito de comercializar maconha residia. Familiares do jovem permitiram a entrada no imóvel.

Uma busca foi realizada e dois vasos com um pé de maconha cada foram encontrados. Além disso, os policiais localizaram uma pequena porção de maconha para uso. As plantas e droga foram apreendidas.

O jovem foi detido e liberado. Uma investigação deve ser aberta para descobrir se, de fato, o suspeito comercializava drogas. O caso foi registrado no 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista.