PF deflagra operação contra o tráfico de armas em Mogi e mais três cidades

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Êmbolo, contra o tráfico de armas. A ação ocorreu em Mogi das Cruzes, Guarulhos, Jaú e Sorocaba.

As investigações começaram após a prisão em flagrante de um homem que transportava quatro fuzis dentro de um veículo. O destino era o Rio de Janeiro. De acordo com a PF, o preso alegou ter recebido as armas em Mogi das Cruzes. As apurações da corporação, porém, indicaram que as armas pertencem a uma loja, de Jaú, no interior de São Paulo. O estabelecimento, segundo a corporação, não possui autorização para comercializar esse tipo de armamento.

A corporação afirma ainda que não havia registros de extravio ou furto dessas armas. Segundo a PF, isso levanta suspeitas de envolvimento da empresa no esquema criminoso. “O cumprimento dos mandados nesta data busca coletar novos elementos de prova, identificar outros envolvidos e aprofundar as investigações sobre a rede de fornecimento ilegal de armas para facções criminosas”, afirmou a corporação.

A ação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).