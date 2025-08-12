Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

PF desarticula organização que desviou produtos químicos para o tráfico em Suzano e Ferraz

As empresas utilizadas pela organização criminosa chegaram a movimentar 550 toneladas de cafeína

12 agosto 2025 - 08h55Por Da região
- (Foto: Divulgação/PF)

Por meio da Operação Caffeine Break, iniciada na manhã desta terça-feira (12), a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em Suzano e Ferraz de Vasconcelos. A operação visa desarticular uma organização criminosa voltado ao desvio de produtos químicos do mercado legal para uso como insumo pelo tráfico de drogas.

Em Suzano foram dois mandados de prisão temporária e dois mandados de busca de pessoa física. Já em Ferraz foram dois mandados de prisão temporária, dois mandados de busca de pessoa física e um de busca de pessoa jurídica.

Segundo a PF, a investigação foi iniciada após análise de dados pela Delegacia da PF em São José dos Campos, de uma empresa voltada ao setor de suplementos alimentícios e energéticos à base de cafeína, sediada no município, que apresentou movimentação atípica na compra de produto controlado.

Outras duas empresas, também voltadas ao comércio de suplementos, foram identificadas dentro da movimentação atípica. As três juntas, durante o período da investigação, adquiriram mais de 550 toneladas de cafeína, sem nenhum lastro econômico, financeiro ou logístico, ocultando as ações com emissão de notas fiscais falsas.

Ainda segundo a PF, mais de 200 policiais dão cumprimento a 20 mandados de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão em 13 cidades de São Paulo e um município do Rio de Janeiro, todos expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Federal de São josé dos Campos.

Além dos mandados judiciais, foram determinados 59 bloqueios de contas bancárias e 83 sequestros e bloqueios de bens móveis e imóveis dos investigados, no valor de até R$ 72 milhões.

