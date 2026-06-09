Pichadores são flagrados por câmera do Smart Mogi na região do Shangai e multados em R$ 24,5 mil

As câmeras de monitoramento do programa Smart Mogi flagraram, na noite desta sexta-feira (05) dois rapazes realizando pichações na rua Olegário Paiva, no Shangai. Eles foram abordados por equipes do Departamento de Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal. Os materiais utilizados foram apreendidos e os dois rapazes flagrados foram multados em R$ 24,5 mil, conforme determina a legislação municipal.

A ação de pichação foi flagrada pelas câmeras de monitoramento por volta das 22h15 desta sexta-feira, na parede de um imóvel da rua Olegário Paiva, próximo à esquina com a rua Major Pinheiro Franco. Com o flagrante, o Centro de Operações Integradas (COI) encaminhou equipes do Departamento de Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal para a realização da abordagem.

Os dois foram localizados no interior da passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu. Materiais utilizados para a pichação foram apreendidos e os dois foram autuados e conduzidos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

O programa Smart Mogi faz parte dos investimentos da Prefeitura de Mogi das Cruzes para a melhoria do sistema de segurança na cidade. O programa conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento.

Lançada em setembro do ano passado, a iniciativa já permitiu a captura de mais de 140 procurados por crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, estelionato e sequestro.

A população pode denunciar a prática de pichações ou entrar em contato com a Guarda Civil Municipal para casos de emergência pelo telefone 153, que atende 24 horas por dia.