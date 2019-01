Pintor é preso após agredir e cortar rosto de esposa com estilete em Suzano

Um pintor, de 34 anos, foi preso pela Polícia Militar acusado de agredir e cortar o rosto da esposa. O crime aconteceu na casa do casal, nessa segunda-feira, dia 21, em uma comunidade localizada na região do Rio Abaixo, em Suzano.

A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Ela recebeu quatro pontos no rosto, em razão do ferimento causado pelo estilete. Já o suspeito, foi levado à unidade hospitalar, pois cortou o dedo durante as agressões.

Segundo a Polícia Civil, a mulher revelou que mantinha relação com o suspeito há pouco mais de um ano. Durante esse tempo, o homem sempre a agredia, após consumir drogas e bebidas.

O basta para as agressões veio no último ataque, depois que o suspeito pegou o estilete para cortá-la. Foi então que a vítima viu a necessidade de denunciá-lo, inclusive reforçou que deseja vê-lo preso.