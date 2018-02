Pintor é preso depois de agredir esposa e cunhada e mantê-las presas

Um pintor, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) acusado de agredir a companheira e a cunhada. As agressões aconteceram na residência do casal, localizado na Rua Daniel dos Santos, no Miguel Badra, em Suzano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito responderá por quatro crimes violência doméstica, lesão corporal, ameaça e sequestro e cárcere privado.

A ocorrência ocorreu durante a noite deste domingo (18). Os PMs foram ao local, depois de que informações davam conta sobre briga de casal. Uma mulher, de 28 anos, foi encontrada no endereço citado.

Aos policiais, ela falou que o companheiro havia a agredido. Disse também que o suspeito a ameaçava afirmando ter uma arma, e que também teria sido mantida refém. Os policiais entraram na casa e encontraram duas pessoas: o suspeito e a irmã da vítima.

O relato de agressão e cárcere também foi relatado pela cunhada do suspeito. Quanto ter agredido as duas mulheres, o suspeito negou ter cometido o crime. Os PMs procuraram pela arma citada na denúncia, mas apenas apreenderam uma faca, que possivelmente possa ter sido usada.

Agora, o suspeito responderá pelos crimes acima citados.