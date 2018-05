Pistoleiros em moto atiram e ferem uma pessoa no Jardim Maragojipe em Itaquá

Um homem, de 26 anos, foi baleado por atiradores em uma moto, no último fim de semana, em Itaquaquecetuba. A tentativa de homicídio foi em frente a casa da vítima, no Jardim Maragojipe. A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira (15) ter aberto inquérito para investigar o caso.

O ataque à tiros foi durante a madrugada de domingo (12). Após ser ferido, o homem foi levado ao Hospital Santa Marcelina. Ele foi atingido na mão direita e coxa esquerda, mas não corre o risco de morrer.

A Polícia Militar (PM) recebeu chamado para atender ao caso. No hospital, a vítima disse estar sentada em frente de casa com um amigo, quando homens numa moto passaram atirando. A polícia não divulgou se há alguma motivação para o ataque, mas falou que o ferido não tinha passagem na Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a cena do crime não pôde ser periciada, já que não foi preservado o local. Até o momento, os atiradores continuam foragidos.

Atropelamento

Também no domingo, a cidade registrou a morte de uma pessoa por atropelamento. Ele foi atropelado na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), na altura do quilômetro 31, no bairro Rio Abaixo. A polícia não localizou nenhum documento que o identifique, portanto, o corpo deve ficar no Instituto Médico Legal (IML) de Suzano aguardando ser reconhecido.