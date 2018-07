Placas de microcelular são encontradas em tubos de pasta de dente no CDP de Suzano

Placas de microcelular foram encontradas em dois tubos de pasta de dente no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. O material era levado pela companheira de um detento. A unidade prisional também registrou outras ocorrências, que culminaram com a prisão de duas mulheres e a apreensão de entorpecentes. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (10) pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

As ações aconteceram no último fim de semana. Os primeiros casos foram no sábado, dia 7. De acordo com a SAP, duas mulheres foram flagradas com drogas. No total, foram apreendidos 76,6 gramas de pasta de cocaína e 9,3 gramas de maconha. Em uma das ocorrências, a esposa de um detento transportava cannabis em cigarros.

O fato mais incomum no domingo, dia 8, com a apreensão das placas de microcelular. Agentes penitenciárias viram, por meio do raio-X, que havia algo estranho em duas embalagens de creme dental. Quando verificaram, descobriram se tratar aparelhos telefônicos. A mulher, de 28 anos, foi presa em flagrante e levada ao distrito central.

De acordo com a SAP, as três mulheres responderão criminalmente, e terão os nomes suspensos do rol de visitas. Além disso, a direção da unidade prisional instaurou Procedimento Disciplinar Apuratório para analisar possível ligação dos companheiros.