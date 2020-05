PM Ambiental descobre acampamento para extração clandestina de palmito juçara em Biritiba Mirim

A Polícia Militar Ambiental descobriu, na última terça-feira (26), um acampamento para extração clandestina de palmito juçara, em Biritiba Mirim, região metropolitana de São Paulo.

O local foi encontrado por equipes do 1º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, e nele foram localizados fogareiros e cabanas improvisadas, ferramentas utilizadas na prática ilegal, além de dezenas de unidades de palmito juçara espalhados sem a miníma condição de higiene.

No acampamento também foram encontrados alimentos, roupas e mochilas usadas nos transportes dos palmitos. Todo o material foi apreendido e o local destruído.

Cada unidade de palmito extraída implica na morte da planta, que está ameaçada de extinção. Além disso, sua retirada traz prejuízos a diversas espécies de animais silvestres que se alimentam dos seus frutos.