PM apreende dois adolescentes em diferentes bairros de Ferraz por tráfico de drogas

A Polícia Militar (PM) apreendeu dois adolescentes por tráfico de drogas, em diferentes bairros, na manhã desta segunda-feira (10), em Ferraz de Vasconcelos. Com eles, ao todo, foram apreendidos 52 pedras de crack, 45 de maconha, 39 porções de cocaína, além de R$ 826. Os casos foram registrados na Delegacia Central da cidade.

A primeira aconteceu, por volta das 6h40, quando policiais decidiram abordar um adolescente, de 15 anos, que dormia em um carro abandonado na Rua Júlio Augusto Pires, no Conjunto Bandeirantes. Durante revista pessoal, o adolescente afirmou que vendia drogas no local, e que o seu turno tinha começado na noite anterior. Ele também indicou onde as drogas estavam escondidas: embaixo do banco do motorista. Ao todo, havia 33 porções de cocaína, 10 pedras de crack, 33 de maconha, além de R$ 69.

Já a segunda teve início, por volta das 8 horas, após denuncia anonima, a qual disse que um adolescente, de 16 anos, vendia drogas em uma das vielas da Rua José Militão, no Jardim Freire. A polícia foi até o local e encontrou o adolescente. Ele confessou o crime. Com ele, foi apreendido 12 porções de maconha, seis de cocaína, 42 pedras de crack, além de R$ 757.